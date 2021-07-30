МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Ввоз сырьевых материалов из России в США вырос за пять месяцев текущего года, следует из статистики Бюро переписи населения США, сообщает в пятницу газета РБК. Приезжающим из-за рубежа непривитым россиянам продлили срок сдачи тестов

"Импорт российских удобрений в США увеличился на 35%, до 0,5 миллиарда долларов, а ввоз железа и стали из России повысился на четверть — до 0,7 миллиарда долларов. В целом импорт российских товаров в США за пять месяцев 2021 года вырос в полтора раза к тому же периоду годовой давности, достигнув почти 11,5 миллиарда долларов", — следует из данных Census Bureau, проанализированных изданием.

Отмечается, что за пять месяцев 2021 года увеличился импорт российских нефти и нефтепродуктов в США, а закупки другого сырья также выросли, несмотря на действующие санкции.

"В январе-мае 2021 года импорт минерального топлива, нефти и нефтепродуктов из России в США вырос на 78% — с 3,8 миллиарда долларов до 6,7 миллиарда долларов… Почти в полтора раза год к году вырос импорт драгоценных и полудрагоценных металлов и камней — до 1,6 миллиарда долларов", — добавляется в материале.

Уточняется, что данные Федеральной таможенной службы России по экспорту в США за пять месяцев показывают рост на 26% в годовом измерении, но объем оценивается почти вдвое ниже (6,1 миллиарда долларов). Издание объясняет это не только различной методологией оценки таможенной стоимости, но и тем, что в экспортных данных ФТС учитываются только поставки напрямую в США, а американские данные по импорту охватывают все товары российского происхождения независимо от страны, откуда они прибыли.