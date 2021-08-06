МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Кредитная нагрузка россиян по сравнению с другими государствами ниже, заявил "Известиям" заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Финансист объяснил, где лучше хранить свои накопления

"Что касается закредитованности населения — по сравнению с другими странами она находится на низком уровне. Для сравнения: по России задолженность граждан — менее 20% ВВП. В развивающихся странах — к примеру, в Бразилии — 30–50%. А в развитых странах, таких как США и Великобритания, 70–90%", — отметил Торосов.

Рост такой нагрузки должен происходить осознанно, заемщик должен отвественно подходить к решению об оформлении ссуды, считает замминистра.





Илья Торосов добавил, что "сейчас на рассмотрении правительства находится законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Письменное уведомление предлагается направлять, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода".





Напомним, что Банк России ранее заявлял о высокой долговой нагрузке граждан России.



"Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению "пузырей" на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан", — сказано в проекте "Основных направлений развития финансового рынка" Центрального банка. Документ был опубликован в июле 2021 года.