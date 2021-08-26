Эксперт считает, что обнаружение крупных запасов нефти в Китае не повлияет на мировые котировки
МОСКВА, 26 авг – ПРАЙМ. Обнаружение в Китае запасов сланцевой нефти никак не повлияет на мировые котировки, поскольку эти запасы будут израсходованы за полтора года, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Накануне сообщалось, что китайская нефтегазовая компания PetroChina обнаружила значительные запасы сланцевой нефти на крупнейшем месторождении страны Дацин. Они оцениваются примерно в 1,268 миллиарда тонн. Все месторождение содержит геологические запасы нефти объемом более 5,7 миллиарда тонн, а также один триллион кубометров природного газа.
По словам Фролова, чтобы понять, как открытие новых запасов сланцевой нефти скажется на Китае, не станет ли он нефтяной державой, и как это скажется на ценах на нефть в мире, нужно отметить, что пока известны только геологические запасы. "То есть известно, сколько всего нефти находится в твердых породах в рамках этого месторождения. Этот объем не равен извлекаемым запасам. Более того, извлекаемые запасы будут кратно ниже указанного объема", – объяснил он.
Эксперт советует смотреть на объем потребления нефти в Китае. "Для сравнения, 1,3 миллиарда тонн нефти – это объем, который добывает Российская Федерация за два года. Или 1,3 миллиарда тонн нефти – это объем, который потребляет Китай чуть менее, чем за полтора года", – уточнил Фролов.
Он отметил, что Китай ведет разработку месторождений сланцевых углеводородов на протяжении более десяти лет.
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