В Перми реки окрасились в зеленый цвет, прокуратура начала проверку
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МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Природоохранная прокуратура проверяет факт окрашивания рек Кама, Егошиха, Данилиха и Ива в Перми в зеленый цвет. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.
В интернете ранее появились фотографии ряда малых рек Перми, вода в которых окрасилась в зелёный цвет.
"Пермская межрайонная природоохранная прокуратура … организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет", — сообщили в ведомстве.
Для проведения проверки будут собраны пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний — ПАО "Т Плюс", ООО "Пермская сетевая компания" — запросят сведения о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.
https://1prime.ru/News/20211009/834921917.html
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