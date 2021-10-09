МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Природоохранная прокуратура проверяет факт окрашивания рек Кама, Егошиха, Данилиха и Ива в Перми в зеленый цвет. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

В интернете ранее появились фотографии ряда малых рек Перми, вода в которых окрасилась в зелёный цвет.

"Пермская межрайонная природоохранная прокуратура … организовала проверку по факту окрашивания воды в реках Егошиха, Данилиха, Ива и Кама в зеленый цвет", — сообщили в ведомстве.

Для проведения проверки будут собраны пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний — ПАО "Т Плюс", ООО "Пермская сетевая компания" — запросят сведения о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.