МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Ставки по автокредитам к концу текущего года могут вырасти на 1-2 процентных пункта, заявил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. Эксперт подсказал, как взять автокредит без ущерба для кошелька

В настоящее время цены на автомобили растут вследствие ускоряющейся инфляции, в том числе глобальной, и из-за дефицита на рынке комплектующих. Соответственно, если говорить об автокредитовании, вопрос больше в увеличении среднего объема кредита, чем в росте ставки или ином ужесточении условий кредитования, указал эксперт.

Банки в этих условиях готовы идти даже на уменьшение маржи, понимая, что рост цен на машины сильно сокращает клиентскую базу. Так, несмотря на то, что в течение 2021 года ключевая ставка Банка России увеличилась с 4,25% до 7,5%, в первом полугодии 2021 года среднерыночные значения полной стоимости автокредитов на новые автомобили выросли с 11,7% до 12,2%, а на подержанные — с 15,5% до 16,3%. То есть банки пытаются сдержать рост ставок на свои кредитные продукты, заметил Волков.

"Но последние решения Банка России (и прогнозы регулятора на ближайшую перспективу) не оставляют надежд на сохранение текущих ставок. Поэтому стоит приготовиться к тому, что стоимость автокредитов вырастет до конца года минимум на 1-2 процентных пункта", — заявил он.

При этом Волков добавил, что, как показывает практика, для клиентов с высокими значениями персонального кредитного рейтинга (ПКР) банки стараются "держать" самые выгодные предложения по ставкам, поэтому для этой категории можно ожидать минимальных сокращений доступности автокредитов.