МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Выехать за пределы России из-за накопившихся долгов не могут около 4,2 миллиона россиян, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Эксперты рассказали, когда за долги по ипотеке начинают отбирать жилье

"По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств", — сказал он.

Также он сообщил, что за девять месяцев этого года судебные приставы помогли найти свыше 7,7 тысячи скрывавшихся россиян.

"Судебные приставы по ОУПДС за первые 9 месяцев 2021 года задержали более 7,7 тысячи лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, из которых 748 лиц — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", — сказал он.

К административной ответственности за этот же период были привлечены более 474 тысяч должников, к уголовной – свыше 47 тысяч должников.

Также, по словам Аристова, благодаря работе приставов удалось восстановить права взыскателей (в полном объеме либо в части) по 45 миллионам исполнительных производств.

Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — День судебного пристава.

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