ФССП: выехать за пределы России из-за накопившихся долгов не могут около 4,2 миллиона россиян
МОСКВА, 1 ноя – ПРАЙМ. Выехать за пределы России из-за накопившихся долгов не могут около 4,2 миллиона россиян, рассказал РИА Новости директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.
"По состоянию на 1 октября текущего года временное ограничение на выезд из Российской Федерации действовало в рамках 4,2 миллиона исполнительных производств", — сказал он.
Также он сообщил, что за девять месяцев этого года судебные приставы помогли найти свыше 7,7 тысячи скрывавшихся россиян.
"Судебные приставы по ОУПДС за первые 9 месяцев 2021 года задержали более 7,7 тысячи лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, из которых 748 лиц — за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", — сказал он.
К административной ответственности за этот же период были привлечены более 474 тысяч должников, к уголовной – свыше 47 тысяч должников.
Также, по словам Аристова, благодаря работе приставов удалось восстановить права взыскателей (в полном объеме либо в части) по 45 миллионам исполнительных производств.
Первого ноября в России отмечается профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) — День судебного пристава.
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