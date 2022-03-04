МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. В рамках договоренностей стран-участников Международного энергетического агентства (МЭА) Япония начала распечатывать нефтяные резервы и готовится продать 7,5 миллиона баррелей из стратегических запасов. Об этом сообщает газета Kyodo News со ссылкой на комментарий министра промышленности Коити Хагиуда.

Как отмечает издание, такой объем нефти потребляется в стране за четыре дня. Правительство намерено сократить обязательные запасы нефти в частном секторе до 66 дней с текущих 70 дней. Япония — на втором месте по объемам высвобождаемой нефти после США. Последние объявили о решении высвободить 30 миллионов баррелей.

Ранее стало известно, что распечатать нефтяные резервы готовится и Германия. Страна высвободит 3,2 миллиона баррелей нефти — этого объема хватит, чтобы обеспечивать внутренние потребности в течение трех дней.