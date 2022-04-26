МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс юаня за предыдущую неделю упал на 3% к доллару, что является сильнейшим недельным падением с 2015 года, в понедельник его снижение продолжалось — показатель достиг минимальной отметки с апреля 2021 года, свидетельствуют данные торгов. Почему так происходит, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Удар в спину: Китайская экономика не оправдала надежд

Он отметил, что подавляющее большинство развивающихся валют в последние недели дешевеет на фоне роста доллара, который периодически обновляет двухлетние вершины к корзине шести ключевых валют (индекс доллара).

Данная тенденция, как объяснил Бабин, спровоцирована настойчивыми сигналами от чиновников ФРС, свидетельствующими о намерении американского Центробанка быстрее ужесточать монетарную политику. Это обусловлено ускорением инфляции в США и способно ухудшить долгосрочные экономические перспективы по всему миру.

"Естественно, на этом фоне под угрозой находится и рост китайской экономики, которая сильно зависит от экспорта своих товаров. Он значительно пострадает в случае ослабления потребительской и деловой активности в мире", сказал эксперт.

Бабин также напомнил, что в последние месяцы наблюдается ухудшение ситуации в Китае с COVID. Более того: власти применяют жесткие меры борьбы с пандемией, не считаясь с их воздействием на экономику, что создает для нее дополнительные риски. Разумеется, все это приводит к снижению китайского юаня, который выглядит слабее многих других развивающихся валют, резюмировал он.