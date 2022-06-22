МОСКВА, 22 июн – ПРАЙМ. Не сказать, чтобы рисков при досрочном погашении очень много и что они могут критично отразиться на долгосрочных перспективах заемщика. Но все-таки они есть. Подробнее об этом – ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.

Первое, что нужно понимать – не будет ли потом проблем у самого заемщика с деньгами, если он погасит какой-то кредит досрочно, объясняет эксперт. Возможно, для уверенности стоит закрыть часть кредита или подождать пару месяцев для полной уверенности в том, что не возникнут никакие форс-мажорные обстоятельства, говорит Уткин.

Еще один важный момент: банк необходимо уведомлять не позднее чем за 30 дней о том, что кредит планируется закрыть досрочно, а после закрытия – получить справку о том, что кредит погашен, и никаких претензий у банка к заемщику нет.

"Это поможет уберечься от каких-либо вопросов со стороны банка в дальнейшем, – поясняет эксперт. – В ипотечных договорах обычно прописывается количество возможных досрочных погашений. Но де-факто банки не могут как-то препятствовать досрочному закрытию кредита при соблюдении условия об уведомлении банка за месяц до предполагаемого события". Уткин подчеркивает, что любые штрафы, комиссии и другие санкции со стороны банка – это повод для судебного разбирательства из-за нарушения ГК РФ. Единственное, что может сделать банк, утверждает юрист, так это несколько подпортить репутацию заемщика. Например, если кредит был взят на пять лет, а выплачен в предельно короткий срок, который обычно тоже устанавливается банком.

"В таком случае банк недополучает прибыль и может сделать пометку для других финансовых организаций, которые впоследствии могут предлагать процент выше, поскольку не будут уверены в том, что такой заемщик принесет предполагаемый доход", – предупреждает Уткин.