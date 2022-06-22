МОСКВА, 22 июн- ПРАЙМ. Гендиректор Chevron Майкл Вирт во вторник ответил на критику со стороны Белого дома по поводу цен в нефтяной отрасли. Он сказал, что для снижения цен на топливо потребуется "изменение подхода" правительства. Цены на нефть падают на четыре процента на опасениях рецессии в экономике

Отправленное им письмо — очередной выпад в рамках обмена любезностями между нефтяной отраслью США и президентом Джо Байденом относительно поиска виновных в высоких ценах на топливо, ставших одной из причин повышения инфляции до 40-летних максимумов.

Белый дом попросил гендиректоров семи перерабатывающих и нефтяных компаний, включая Chevron, провести на этой неделе встречу для обсуждения способов увеличения мощностей по добыче и снижения цен на топливо. Вирт сказал, что будет присутствовать.

"Ваша администрация в основном пыталась критиковать, а порой и очернять, нашу отрасль, — говорится в письме Вирта Байдену. — Такие действия не несут пользы в работе с трудностями, с которыми мы столкнулись".

Спустя пару часов Байден в Вашингтоне сказал репортерам, что Вирт слишком чувствителен.

"Я не думал, что их чувства так легко задеть", — сказал президент США, когда его спросили по поводу письма.

Байден 10 июля обрушился с критикой на нефтяные компании за то, что те получают рекордную прибыль, и призвал нарастить добычу и мощности по переработке, чтобы снизить цены на бензин.

Вирт отметил, что нефтяной отрасли нужна четкая и последовательная политика по ряду вопросов — от аренды и разрешений по федеральным земельным участкам, разрешениям по критически важной инфраструктуре и ее созданию до нормативов, учитывающих затраты и выгоды.

"Нам нужен честный диалог, — сказал он. — Так, чтобы наша отрасль признавалась одним из основополагающих секторов американской экономики и крайне важной для национальной безопасности".

Перерабатывающие компании испытывают проблемы с удовлетворением спроса на дизель и бензин, что ухудшает ситуацию с ценами и усугубляет дефицит у таких крупных потребителей, как США и Бразилия, и у стран поменьше, например у Украины, где идут военные действия, и Шри-Ланки.

Цены на американских заправках близки к 5 долларам за галлон. Рост спроса на топливо для моторного транспорта совпал с потерей мощностей по переработке примерно 1 млн баррелей в день. В последние три года многие заводы были закрыты: спрос на топливо в разгар пандемии упал.

Ранее в июне в ходе онлайн-трансляции Вирт отметил, что в последний раз перерабатывающий завод в США строился в 1970-е годы, а сокращение экспорта из России и Китая внесло свою лепту в мировой дефицит.

"Лично я не верю, что в стране когда-либо построят новый завод по переработке нефти, — сказал тогда Вирт. — Мир находится в стесненном положении, тогда как спрос растет".