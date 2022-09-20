Стало известно, как H&M будет закрывать магазины в России
"Коммерсант": H&M хочет закрыть около 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Крупный Шведский производитель одежды H&M намерен закрыть порядка 20 своих магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября этого года, пишет газета "Коммерсант" во вторник.
Как сообщили изданию анонимные источники, знакомые с ситуацией в компании, закрывать бизнес в Центральном федеральном округе России бренд будет постепенно. Сначала "под нож" пойдут самые нерентабельные торговые залы.
Ранее один из самых крупных на российском рынке брендов масс-маркета опроверг данные о том, что компания поставляет на территорию России вещи из новых коллекций. Представители H&M отмечали, что ретейлер намерен после распродажи оставшихся запасов своих товаров окончательно уйти с российского рынка.
Шведский бренд H&M в июле этого года объявил о намерении закрыть бизнес в России, объясняя это проблемами с логистикой и нестабильной политической ситуацией.
https://1prime.ru/News/20220920/838178348.html
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