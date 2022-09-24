В Mazda рассказали о возможной остановке производства автомобилей в России
Mazda может полностью прекратить производство автомобилей в России
Читать 1prime.ru в
ТОКИО, 24 сен — ПРАЙМ. Японская компания Mazda рассматривает возможность прекращения производства автомобилей в России, сообщает газета Nikkei.
Как отмечает издание, Mazda производит автомобили на совместном предприятии с российской компанией "Соллерс авто" во Владивостоке.
По данным газеты, компания рассматривает возможность полностью прекратить производство в РФ, потому нарушения в цепочке поставок, вызванные специальной операцией на Украине, "делаю делают возобновление производства все более сложным". Издание отмечает, что решение о прекращении продаж или технического обслуживания пока не принято.
Автозавод "Мазда Соллерс" открыт во Владивостоке в 2012 году.
Ранее компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, заявила, что закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге,
https://1prime.ru/News/20220924/838240131.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.