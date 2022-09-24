ТОКИО, 24 сен — ПРАЙМ. Японская компания Mazda рассматривает возможность прекращения производства автомобилей в России, сообщает газета Nikkei. Toyota прекратила деятельность в России, сообщили СМИ

Как отмечает издание, Mazda производит автомобили на совместном предприятии с российской компанией "Соллерс авто" во Владивостоке.

По данным газеты, компания рассматривает возможность полностью прекратить производство в РФ, потому нарушения в цепочке поставок, вызванные специальной операцией на Украине, "делаю делают возобновление производства все более сложным". Издание отмечает, что решение о прекращении продаж или технического обслуживания пока не принято.

Автозавод "Мазда Соллерс" открыт во Владивостоке в 2012 году.

Ранее компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, заявила, что закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге,