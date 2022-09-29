Xiaomi может стать первым поставщиком ноутбуков в Россию с введения санкций
СМИ: китайская Xiaomi может стать первым поставщиком ноутбуков в Россию после введения санкций
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Китайская корпорация Xiaomi может до конца осени начать официальные поставки ноутбуков в Россию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в компании-партнере.
Как отметил в этой связи неназванный собеседник издания, если Xiaomi начнет поставки ноутбуки в Россию, то станет чуть ли ни первым из известных вендоров, который выйдет на российский рынок после начала санкционной кампании.
Вместе с тем в "М. Видео — Эльдорадо" "Известиям" сообщили о планах розничной сети расширить сотрудничество с китайской корпорацией и начать продавать ее продукцию. При этом представитель ритейлера подчеркнул, что в последние годы марка Xiaomi вошла в число лидеров на российском рынке электроники.
https://1prime.ru/News/20220929/838291061.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.