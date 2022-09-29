МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В среду добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась примерно на 157 706 баррелей в день, или на 9%, из-за урагана "Иэн". Об этом сообщили в Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США. Цены на нефть умеренно снижаются в условиях нехватки ликвидности

По данным регулятора, персонал всех 16 нефтяных и газовых платформ эвакуирован.