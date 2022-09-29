Добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась из-за урагана "Иэн"
Добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 157 706 баррелей в день из-за урагана "Иэн"
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. В среду добыча нефти в Мексиканском заливе снизилась примерно на 157 706 баррелей в день, или на 9%, из-за урагана "Иэн". Об этом сообщили в Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США.
По данным регулятора, персонал всех 16 нефтяных и газовых платформ эвакуирован.
https://1prime.ru/News/20220929/838293703.html
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