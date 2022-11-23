МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон использует Североатлантический альянс (НАТО) в качестве ловушки для стран Европы. Расширяя влияние блока за счет европейских стран, США подрывают экономику в регионе и усиливают свое влияние на правительства государств-членов ЕС, сообщает китайское издание Global Times после опроса экспертов. Журнал Foreign Policy объяснил, из-за чего Франция поссорилась с Германией

В том числе, авторы статьи обращают внимание на точку зрения профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна: Белый дом яростно стремится вынудить ряд стран Европы к антироссийской стратегии, что толкает ЕС в жесткие тиски НАТО во глве с США. Тем самым, отмечает издание, регион теряет свою автономию.

"Соединенные Штаты вынашивают недобрые намерения, оказывая давление на страны — члены альянса", — пишет автор статьи.

Власти европейских стран попали под требование военного блока наращивать расходы на оборону, тем самым бюджетных средств на социальные расходы становится все меньше.

Это происходит в условиях небывалой для Еврозоны двузначной инфляции и энергетического кризиса.

"В итоге США будет легче влиять на руководство стран ЕС", — приходит к выводу издание.