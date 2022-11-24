МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить автомобили французского бренда Renault в программу льготного автокредитования, сообщил РИА Новости источник в отрасли. СМИ: Renault намерен передать трастовому фонду более половины доли в Nissan

“С предложением включить автомобили Renault в программу льготного автокредитования обращались в Минпромторг уже давно. Да и на прошедшем форуме РОАД дилеры обращались с таким предложением к представителю министерства. Пока ответа нет”, — сказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что в целом дилерских центрах страны осталось всего порядка 5 тысяч автомобилей бренда.

“На складах машины, которые были в мае куплены по крайне дорогому тарифу, у них высокая себестоимость. В этом и проблематика — такая мера очень бы помогла реализовать их”, — добавил он.

Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Московский завод компании перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в “АвтоВАЗе” — подведомственному Минпромторгу РФ “ФГУП” НАМИ. По соглашению сторон, сервисное обслуживание машин Renault в России и поставку запчастей к ним осуществляет “АвтоВАЗ”.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Renault в РФ за январь-октябрь текущего года упали почти на 70%, до 34 тысяч.