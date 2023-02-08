МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Ритейлер "Вкусвилл" открыл в Москве первые три отдельностоящих кафе, изучается возможность дальнейшего масштабирования, сообщает компания. "Вкусвилл" изучает новые форматы магазинов

"Вкусвилл" тестирует новый формат кафе — теперь это не только зоны для быстрого перекуса в магазинах, но и отдельные пространства с разнообразными комбинациями кулинарии и множеством авторских напитков. Первые три кафе "Вкусвилл Go" уже работают в Москве", — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые кафе работают по системе "фри-фло" — отличительными характеристиками этого формата являются открытая кухня, отсутствие официантов и обширное меню.

"Формат отдельно стоящих кафе стал логичным этапом развития проекта во "Вкусвилле". Теперь мы предлагаем нашим гостям полноценные блюда на завтрак, обед и ужин — с широким выбором и возможностью комбинировать свое меню на любой вкус", — приводятся в сообщении слова одного из лидеров проекта кафе "Вкусвилла" Натальи Кроховой.

При этом в пресс-службе компании пояснили РИА Новости, что ритейлер заинтересован в открытиях не в центре, а в других районах города. "От спроса покупателей и эффективности точек будет зависеть дальнейшее развитие", — пояснили там.

"Вкусвилл" основан в Москве в 2012 году предпринимателем Андреем Кривенко. По состоянию на февраль 2023 года включает в себя более 1300 магазинов в 70 городах России и не менее 120 дарксторов. В октябре 2021 года операционная структура сети магазинов "Вкусвилл" стала публичным акционерным обществом — ПАО "Вкусвилл". Проект Кафе компания развивает с 2019 года, на данный момент работает 289 магазинов с зоной кафе.