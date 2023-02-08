МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об установлении государственной пошлины за выдачу и переоформление разрешительных документов на аренду охотничьего оружия. "Калашников" побил 20-летний рекорд по выпуску оружия

Действующее законодательство позволяет российским и иностранным гражданам с 15 июля 2023 года брать охотничье оружие в аренду. Иностранцы смогут арендовать такое оружие лишь у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, ведущих охотничье хозяйство и имеющих соответствующее разрешение, а россияне — как у юрлиц и ИП, так и у других граждан РФ, имеющих охотничье оружие в собственности.

Но для этого гражданам РФ, не имеющим разрешения на владение оружием, необходимо получить отдельное разрешение на ношение и использование охотничьего оружия и охотничий билет. А иностранцы должны иметь разрешение на владение огнестрельным оружием, выданное за рубежом, или ходатайство дипломатического представительства своего государства в РФ о выдаче им разрешения на аренду охотничьего оружия. Срок действия разрешения на ношение и использование гражданином РФ охотничьего оружия составляет пять лет, а разрешения на его передачу иностранцу – 90 дней.

Кроме того, сейчас не установлена госпошлина за выдачу и переоформление разрешений на транспортирование и перевозку оружия и патронов, а также за переоформление лицензий на экспонирование или коллекционирование оружия. Оформлением этих документов занимается Росгвардия и ее территориальные органы. Ежегодно в России выдается около 3000 разрешений на транспортирование и перевозку оружия и 1500 лицензий — на экспонирование и коллекционирование. Расходы на оформление этих документов, в том числе на изготовление защищенных бланков, государству не возмещаются.

В связи с этим закон устанавливает госпошлину в размере 500 рублей за выдачу или продление разрешения на ношение и использование охотничьего оружия, передачу такого оружия иностранному гражданину для ношения и охоты, а также на транспортирование и перевозку оружия и патронов к нему.

А за переоформление такого разрешения, а также лицензии на экспонирование или коллекционирование оружия и патронов к нему госпошлина составит 250 рублей.

Новый закон должен вступить в силу с 15 июля 2023 года.