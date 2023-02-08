МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Активный рост продаж ликерного вина в России связан с действием закона "О виноградарстве и виноделии", который не только четко описал саму категорию данных напитков, но и принципы их производства, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. Россиянам объяснили, как лучше хранить начатую бутылку игристого вина

Согласно данным Росалкогольрегулирования, производство вина в РФ в январе текущего года к аналогичному периоду 2022 года выросло на 45,9%, до 1,598 миллиона дал. Больше всего выросло производство ликерных вин — на 90,1%, до 69,8 тысячи дал. При этом по итогам 2022 года продажи ликерных вин выросли также сильнее всего — на 151%, до 756 тысяч дал.

"Рост продаж ликерных вин связан с действием Федерального закона "О виноградарстве и виноделии"… Закон четко определил категории ликерных вин и принципы их производства. Сегодня нельзя написать "кагор" или "портвейн" на полусладком фруктовом напитке или виноградосодержащей продукции с добавлением спирта. Мадера, херес, кагор — это вино достаточно сложное в технологии производства и изготавливается относительно небольшим количеством виноделен, где умеют работать с таким продуктом", — заявила Буняева.

Кроме того, закон четко описал саму категорию крепленых и ликерных вин. По ее словам, до его вступления в силу многие добросовестные производители вынуждены были писать даже на марочном, выдержанном крепленом вине "винный напиток", поскольку таким было требование законодательства к винам, в составе которых использовались спирты для крепления.

"Результатом изменений в законодательство стал рост доверия покупателей к категории ликерных вин в целом и возвращение на полки магазинов более широкого ассортимента вин Массандры, Солнечной Долины и других производителей… Видя благоприятную конъюнктуру, это направление возрождают и другие уважаемые производители. Например, впервые за много лет производство "кагора" вернулось в Долину Дона. Ликерные вина вновь начал производить завод "Цимлянские вина", — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что первое место по уровню спроса между собой делят кагор с ярко выраженной сезонностью потребления — весной к пасхальным праздникам, а также портвейн, который лучше продается в холодное время года.