МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Россия осуществила отправку очередной партии ядерного топлива через Финляндию, сообщает в среду финский государственный Центр радиационной безопасности (STUK). Мантуров рассказал о ходе строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Впервые о подобной операции в Финляндии сообщалось 6 ноября 2022 года, тогда российское ядерное топливо было отправлено клиентам в других странах на самолете из города Лаппеэнранта. Финляндия используется в связи с отсутствием воздушного сообщения между Россией и Европой. В начале марта финский энергоконцерн Fortum отмечал, что продолжает закупать ядерное топливо для своей АЭС "Ловииса", находящейся в самой Финляндии, у российского ТВЭЛа.

"Свежее ядерное топливо, отправленное из России, проследовало через Финляндию. Погрузка была произведена в аэропорту Хельсинки-Вантаа в субботу, 18 марта, на грузовой самолет", — говорится в сообщении финского госагентства.

Место назначения груза не уточняется. Отмечается, что погрузка проходила в присутствии специалистов и органов правопорядка и прошла в штатном режиме.