МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Многие банки просят потенциальных заемщиков указать, для чего им понадобились деньги, поэтому писать в графе "цель кредита" что-то необдуманное не стоит: ответ может повлиять на окончательное решение по выдаче, рассказала "Прайм" заместитель директора Высшей школы финансов доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко. Брать или не брать? Как получить отсрочку по кредиту и зачем она нужна

Цель помогает коммерческим банкам контролировать денежные потоки клиентов и видеть их возможную просадку в моменте, а не в результате накопления задолженности, объяснила эксперт.

Ни одна кредитная организация не захочет выдавать кредит для погашения предыдущего долга: схема откровенно напоминает финансовую пирамиду, не влечет за собой гарантий погашения нового долга, а скорее просто происходит оттягивание срока оплаты тела кредита.

Если человек берет кредит себе на лечение — например, чтобы сделать серьезную операцию, то это практически стопроцентный отказ. Ведь далеко не факт, что потом он сможет восстановить трудоспособность в достаточной степени, чтобы погасить долг.

Клиент попадет в блок "нежелательных", если он уже имеет проблемы с кредитной историей. Ведь это первейший показатель финансовой чистоплотности, отметила эксперт. Наличие высокой кредитной нагрузки (когда платежей по процентам и в погашение тела кредита становится свыше 50% от дохода) также может повлечь за собой отказ в новой заявке.

"У части заемщиков доход нестабильный, но это поправимо, если предоставить документы, подтверждающие иные источники дохода клиента-физического лица — это не только заработная плата, но и договор о сдаче недвижимости в аренду, договор банковского депозита, подтверждающий начисление процентов, и так далее", — объяснила Бондаренко. Россиян научили, как заставить банк вернуть украденные мошенниками деньги

Чтобы кредитная заявка имела большие шансы на одобрение, а условия стали выгоднее, эксперт посоветовала четко указывать цель использования ресурсов. Это позволяет банкам понимать будущие источники погашения долга. Для физических лиц — получение образования, ремонт жилья. Кроме того, целевые программы (приобретение недвижимости, транспортного средства) часто подразумевают наличие залога, что снижает уровень потенциального кредитного риска.

Для юридических лиц целью могут выступать проект расширения (на базе уже динамично развивающейся компании, чей финансовый результат растет от реализации операционной деятельности), покупка нового оборудования, что даст возможность применения новых технологий. Иными словами, текущие расходы предполагают рост производства, продаж, доли на рынке и прибыли в будущем, заключила эксперт.