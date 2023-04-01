МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России сохранил на второй квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным ссудам для банков и микрофинансовых организаций.

ЦБ ввел макропруденциальные лимиты по потребительским ссудам для банков и микрофинансовых организаций с начала текущего года. Регулятор объяснял, что эта мера нужна для ограничения роста закредитованности граждан, и обещал, что если этой меры будет недостаточно для купирования потенциальных рисков, то показатели могут быть ужесточены.

Банк России зимой сообщал, что под влиянием лимитов потребкредитование в январе и феврале росло низкими темпами — по 0,5%. При этом в февральском обзоре регулятор отмечал, что "для соблюдения лимитов банкам может потребоваться более жесткое ограничение выдачи таких кредитов в марте".

Тем не менее на второй квартал регулирование было решено продлить без изменений. Банки с универсальной лицензией в апреле-июне смогут предоставить заемщикам с долговой нагрузкой более 80% максимум четверть от всех выданных ссуд, а кредитов на срок более 5 лет — не более 10%.

В то же время микрофинансовые организации (МФО) смогут выдать закредитованным заемщикам не более 35% от всех оформленных за квартал микрозаймов.