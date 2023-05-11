МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Совкомбанк и завод "Москвич" запускают совместную кредитную программу на приобретение автомобилей "Москвич" без первоначального взноса, сообщает банк.

Новые "Москвичи" по программе беспроцентной рассрочки сроком до 18 месяцев можно будет приобрести по карте "Халва" с 15 мая 2023 года. Банк также предлагает кредит с низкой процентной ставкой.

Заявку на кредит или авторассрочку по "Халве" можно подать в дилерских центрах "Москвич", для этого потребуется только паспорт гражданина России. Банк рассматривает заявку в течение часа, кредитный договор можно подписать в официальном дилерском центре.

"Москвич" — легендарный бренд, переживающий сегодня новый этап своего развития. Мы рады стать партнером производителя по финансовым программам автокредитования, предоставляя клиентам выгодные и удобные условия покупки", — отметил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

По словам гендиректора завода "Москвич" Дмитрия Пронина, прорабатываются разные финансовые предложения, направленные на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей. Они будут доступны во всех официальных дилерских центрах.



Совкомбанк входит в топ-3 российских банков по количеству выданных автокредитов по итогам 2022 года. Банк признан одним из победителей премии FinAuto-2023 в номинации "Лучший автокредитный банк-партнер" по итогам опроса официальных дилеров из 35 городов России.