Криптовалюта — это вид цифровой валюты, у которой нет материальной формы, то есть банкнот. О том, как работают криптовалюты, чем отличаются от обычных денег и что такое блокчейн — в материале агентства "Прайм". Аксаков призвал быстрее легализовать криптовалюту в России

Криптовалюта

Криптовалюты функционируют только в цифровом виде, в их выпуске не участвует Центральный банк или другой регулятор денежного обращения страны. При этом их можно использовать в качестве инвестиций, сбережения капитала и как средство обмена.

"Криптовалюты похожи на традиционную валюту, но не имеют физического воплощения и используют криптографию, из-за чего их практически невозможно подделать или истратить дважды. В отличие от PayPal или другого банковского приложения, которое основано на работе с центральным сервером, ключевым принципом криптомира является децентрализация. Нет иерархии и возможности управления из одной точки", — объяснил советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

История создания и развития

Идею электронных денег представили в 1983 году криптографы Дэвид Чаум и Стефан Брэндс — они впервые описали принципы работы анонимной системы цифровых платежей, аналогичной блокчейну (технология шифрования и хранения данных, которые распределены по множеству компьютеров, объединенных в общую сеть). В начале 90-х предприниматели создали компанию DigiCash, транзакции через которую были анонимными благодаря ряду криптографических протоколов. Она разорилась в 1998 году, однако Дэвида Чаума стали называть "крестным отцом криптовалюты". В том же году двое разработчиков независимо друг от друга запустили свои цифровые проекты: Вэй Дай создал проект B-money, а Ник Сабо — проект Bit-Gold. Они стали прототипами криптовалюты.

Впервые термин "криптовалюта" использовали в 2009 году после появления платежной системы "Биткойн" (сокращенное обозначение BTC), которую создал человек или группа лиц под псевдонимом Сатоси Накамото. Поначалу биткоины практически ничего не стоили, а тратить их было не на что, при этом монеты добывались без особого труда. 22 мая 2010 программист Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 000 BTC. На момент покупки эта сумма составляла 25 долларов, а по текущему курсу выросла до 274 миллионов долларов. Набиуллина рассказала о применении криптовалюты во внешних расчетах

Начиная с этого момента криптовалюты стали активно развиваться, в 2010-2011 годах в Сети появились первые биржи, где можно было обменять биткоин на реальные деньги.

Для чего и зачем нужна

Криптовалюты применяют, в частности, для совершения конфиденциальных транзакций без посредника. Цифровые деньги можно использовать в международных и внутренних сделках, в качестве инвестиций, сбережения капитала и как средство обмена.

По словам руководителя отдела прикладных решений и мониторинга Sitronics Group Дмитрия Демина, основное назначение криптовалюты состоит в том, чтобы иметь возможность анонимно и быстро перевести средства любого объема из одной точки мира в другую с минимально возможной комиссией.

Как работает

Криптовалюта работает на основе технологии блокчейн — публичного реестра, где хранятся записи обо всех финансовых транзакциях. Это обеспечивает цифровым сделкам безопасность и прозрачность.

Что такое блокчейн

Дмитрий Демин отметил, что при использовании криптовалюты нет посредников по типу банков или операторов платежных систем, которые контролируют реальные остатки денег на счетах. Это приводит к проблеме двойного расходования — ситуации, когда человек может дважды расплатиться одними и теми же деньгами за разные товары, то есть потратить вдвое больше средств, чем у него есть.

"Чтобы такого не происходило, всем участникам процесса необходимо иметь способ записи и хранения информации о финансовых транзакциях. Такой технологией и стал блокчейн — цепочка из блоков с информацией о каждой транзакции. Эти блоки связаны между собой и защищены с использованием криптографии. У большинства криптовалют используется открытый, криптографически защищенный распределенный реестр транзакций. В нем каждый блок содержит свой уникальный криптографический идентификатор, позволяющий "связать" его с предыдущим блоком", — объяснил эксперт.

Таким образом, каждый участник сети имеет доступ к полной истории транзакций, и ни одна из них не может быть изменена или подделана. Например, если злоумышленник попытается получить валюту нечестным путем, внести изменения в сумму транзакции или создать новую без согласия других участников, то система ее заблокирует после сравнения с другими базами данных. При этом информация из баз данных распределена по множеству компьютеров, объединенных в общую сеть. Задорнов назвал главных "жертв" нового мирового финансового кризиса

Формы и виды

Существует несколько форм криптовалют:

Коины (монеты). Это денежные единицы криптовалюты, созданные на собственном блокчейне. Их добывают с помощью майнинга — генерации новых блоков блокчейна за счет решения сложных математических задач на мощных компьютерах. В результате успешного создания блока появляется новая криптомонета, а майнер получает вознаграждение. Его можно переводить другим пользователям системы блокчейн и продавать за обычную валюту. К этому типу монет относятся все разработанные с нуля криптовалюты и их форки (например, биткоин и Bitcoin Cash). Токены. У них нет своей платформы, их создают на основе уже существующего блокчейна. При этом в отличие от коинов их нельзя добывать — основная часть существующих сейчас токенов формируется на протоколе блокчейн от Ethereum. При этом их можно купить или заработать за активность. Нередко токены используют для привлечения инвестиций, ими можно оплачивать покупки внутренних товаров и услуг, также они считаются аналогом ценных бумаг на фондовой бирже в мире криптовалют.

Альткоинами называют все остальные криптовалюты, которые появились после биткоина. Они работают на переписанном блокчейне биткоина, благодаря чему разработчики могут повышать скорость транзакций, увеличивать уровень их конфиденциальности и т.д.

NFT-токены представляют собой уникальные токены, которые нельзя заместить или обменять на другой токен. Иначе их называют невзаимозаменяемыми. NFT используют, чтобы подтвердить факт владения цифровыми активами и права на их использования. Чаще всего это произведения цифрового искусства, фотографии, коллекционные цифровые предметы, видео, музыка и многое другое.

Еще одно важное понятие — стейблкоины. Это монеты, которые привязаны к физическим активам, например, к доллару или евро, золоту, нефти или газу. За счет этого стейблкоины не так часто и резко скачут в цене, как биткоины.

Чем отличается от обычных денег

По словам Дмитрия Демина, главное отличие от обычных денег заключается в том, что криптовалюты децентрализованы. Это означает, что они не контролируются каким-либо единым регулятором, государством или иной организацией. При этом при централизованной системе за транзакции взимают более высокую комиссию, а операции менее прозрачны.

"Еще криптовалюты работают по концепции P2P (от англ. peer-to-peer, person-to-person — от человека к человеку, от равного к равному), при которой все участники обмена данными являются равноправными. Эта концепция позволяет покупать и продавать товары и услуги напрямую. То есть в такой ситуации между покупателем и продавцом не возникает посредников вроде магазинов, дистрибьюторов, банков и т.д", — сообщил Дмитрий Демин. Приставы готовы взыскивать криптовалюту с должников

Самые известные и крупные криптовалюты

С момента создания биткоина в мире появилось более 9 тысяч различных криптовалют. Вот самые популярные из них:

Биткойн. Эта криптовалюта с момента создания и до сих пор сохраняет самую высокую популярность. Сейчас биткоин занимает первое место в мире по рыночной капитализации — она составляет более 527 миллиардов рублей на 13 мая 2023 года. Ethereum (Эфириум). Блокчейн-платформу Ethereum разработал в 2015 году канадско-российский программист Виталий Бутерин. Она имеет собственную криптовалюту Ether (ETH) или Ethereum и считается второй самой популярной криптовалютой после биткойна. Litecoin. Эта валюта построена на исходном коде биткоина, но имеет некоторые отличия от него. Например, Litecoin быстрее добавляет новые блоки в блокчейн, что позволяет быстрее проводить транзакции. Ripple. Это система с распределенным реестром, основанная в 2012 году, переводы в которой осуществляются с помощью криптовалюты XRP. Проект разрабатывали в качестве альтернативы системам межбанковских транзакций, таким как SWIFT. Среди преимуществ выделяют низкие комиссии за транзакции и быстроту переводов.

Плюсы и минусы

Один из главных плюсов криптовалюты — независимость, то есть отсутствие посредника в виде государства или банка. Из-за того, что криптовалюта выпускается в ограниченном объеме, например, биткоин имеет лимит в 21 миллион монет, она в меньшей мере подвержена инфляции по сравнению с обычными деньгами.

"За использование криптовалюты взимается очень небольшая комиссия. Это возможно благодаря переводу средств напрямую между двумя сторонами без необходимости в доверенной третьей стороне. Поскольку нет посредников, переводы криптовалюты выполняются быстрее по сравнению со стандартными денежными переводами. Кроме того, любой, у кого есть мобильный телефон, может использовать криптовалюту для осуществления платежей без необходимости создавать банковский счет и оплачивать соответствующие сборы", — отметил советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

При этом у криптовалюты есть и свои недостатки. Например, высокая волатильность — показатель того, как сильно меняется цена на актив или товар за определенный промежуток времени. Это значит, что курс криптовалют может резко вырасти и так же резко упасть, что не подходит для консервативных инвестиций.

"Криптовалюта неохотно рассматривается к применению на государственном уровне из-за ее децентрализации. В этом и заключается конфликт интересов — пользователей привлекает децентрализация и отсутствие контролирующего органа, а регулятор, наоборот, опасается подобной системы. Также к минусам можно отнести и то, что транзакцию невозможно отменить или скорректировать", — добавил Дмитрий Демин. Биткоин падает ниже отметки в 19 тысяч долларов

Как купить криптовалюту и где ее хранить

На территории России можно покупать, хранить криптовалюту и торговать ею. Для покупки обычно используют несколько способов. Например, криптовалютные биржи и обменные пункты в интернете, а также peer-to-peer-площадки. В обменниках обычно взимается комиссия, а в p2p-обменниках нет. При этом придется пройти верификацию и раскрыть свои паспортные данные. Несмотря на то, что покупка криптовалюты через биржу или обменник не является нарушением закона, в некоторых случаях с этим могут возникнуть проблемы. Так, банки все еще относятся с подозрением к подобным операциям, поэтому могут заблокировать доступ к своим услугам для клиентов, совершавших сделки с использованием криптовалют.

При выборе криптобиржи следует обратить внимание на следующие факторы:

размер комиссии за ввод и вывод средств;

размер торговой комиссии;

репутацию биржи;

уровень безопасности и защиты данных пользователей;

наличие функций и инструментов для торговли криптовалютами;

удобство использования платформы;

доступность поддержки пользователей;

возможность пополнения и вывода средств в национальной валюте.

Из-за популярности криптовалют в интернете можно наткнуться на фейковые мошеннические обменники и мошеннические схемы. Поэтому эксперты советуют выбирать только проверенные временем сайты и тщательно изучать информацию о них, а также о продавцах валюты.

Виды криптокошельков

Криптовалюту хранят в криптокошельках. По механизму работы их разделяют на "горячие" и "холодные".

Горячий кошелек представляет собой криптографическое хранилище, которое имеет соединение с интернетом и существует в Сети, то есть обеспечивает онлайн-хранение валюты. Из плюсов таких кошельков выделяют легкость настройки, постоянный доступ к средствам, мгновенную покупку и продажу валюты, а из минусов — уязвимость.

Холодные кошельки не имеют постоянного подключения к интернету, а за их использование взимается комиссия. При этом данные надежно защищены персональным ключом и более устойчивы ко взлому. В Минфине России назвали вероятного регулятора криптовалют

Что можно приобрести за криптовалюту

Законодательство России запрещает расплачиваться криптовалютой за товары и услуги, хотя с ее помощью можно проводить расчеты с иностранными площадками и контрагентами. На Западе многие компании принимают платежи в криптовалюте, например, Microsoft, Dell, Expedia, Subway и Shopify. Также крупную сумму в биткоинах в некоторых странах можно потратить на покупку недвижимости или транспортного средства. При этом из-за резких скачков курса криптовалюты купить один и тот же товар можно как и с неплохой скидкой, так и с большой наценкой.

Как зарабатывают на криптовалюте

Существует много способов заработка на криптовалюте. Холд используется при долгосрочном хранении валюты с расчетом на то, что со временем ее стоимость вырастет. Эта стратегия считается менее рискованной, чем трейдинг, но и потенциально менее прибыльной.

Трейдинг — это торговля криптовалютой на специальных биржах. Суть этой стратегии заключается в получении дохода от разницы курсов криптовалют на разных площадках. Например, купить дешевле — продать дороже. Этот способ заработка отличается более высокими рисками. Так, заявление Илона Маска о продаже криптовалюты в 2021 году всего за одну ночь снизило стоимость биткоина почти на 10 тысяч долларов.

Еще один способ заработка — майнинг.

"В самом начале запуска любой криптовалюты хватает мощности обычного ноутбука, но со временем процесс становится все сложнее, потому что каждый новый блок связан с предыдущим и так далее. Чтобы осуществлять вычисления, нужно много соответствующего оборудования. Поэтому майнеры создают специальные фермы. Этот подход, пожалуй, менее рискованный, но с самым большим порогом входа. Нужно приобрести дорогое оборудование и платить за потребление электричества", — прокомментировал Дмитрий Демин.

Использование криптовалюты в России

31 июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон "О цифровых финансовых активах", согласно которому криптовалюты не являются законным платежным средством, но считается имуществом. В середине апреля 2023 года стало известно, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что внутри страны она использоваться не должна. Приставы готовы взыскивать криптовалюту с должников

Также заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что регулятором цифровых денег в скором времени может стать Федеральная налоговая служба.

"В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это все делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС", — сказал он.

Сейчас физические лица обязаны платить налоги в размере 13%, если доход от криптовалют составляет до 5 миллионов рублей. Если сумму свыше 5 млн рублей, то ставка увеличивается до 15%. Обязанность уплаты налогов появляется в момент продажи криптовалюты за доллары, евро, рубли и любую другую фиатную валюту — узаконенное платежное средство.