МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит в 1 миллиард долларов на покупку резидентами валюты для переводов за рубеж по одобряемым правкомиссией сделкам, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Раскрыто, от чего зависит лимит покупки валюты недружественными компаниями

"Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более 1 миллиарда долларов США на покупку резидентами иностранной валюты… в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", — говорится в документе.

Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.