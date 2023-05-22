Путин поручил установить лимит на покупку валюты для переводов за рубеж
Путин поручил установить ежемесячный лимит на покупку валюты для переводов за рубеж по сделкам
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил установить ежемесячный лимит в 1 миллиард долларов на покупку резидентами валюты для переводов за рубеж по одобряемым правкомиссией сделкам, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить установление ежемесячного лимита в размере не более 1 миллиарда долларов США на покупку резидентами иностранной валюты… в целях последующего зачисления иностранной валюты на счета, открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках, для осуществления расчетов по сделкам, которые совершаются на основании разрешений правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 1 июня 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
https://1prime.ru/News/20230522/840655697.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.