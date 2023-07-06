МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. МВД России и Минтранс РФ готовят проект постановления правительства РФ, согласно которому электронное водительское удостоверение станет равнозначным бумажному, сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников. Уклонистам запретят сдавать экзамен на вождение и менять права

"Мы готовим вместе постановление правительства с Минтрансом, для того чтобы можно было документы… в электронном виде признавать наравне с бумажными документами, для того чтобы уже в дальнейшем эти документы признавать официальными, от начала до конца", — сказал он.

Ранее в интервью "Российской газете" Черников заявил, что идут "работы по согласованию" проекта постановления правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ". После его вступления в законную силу, по словам главы ГИБДД, "автомобилистам станет возможным предъявлять свои водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для проверки не только на бумажном носителе, но и в электронном виде".