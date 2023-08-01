С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг — ПРАЙМ. Нигер видит в России серьёзного и надежного партнера, который может сменить предыдущих для реализации взаимовыгодных совместных проектов по разработки урановых и нефтяных месторождений на территории страны, рассказал РИА Новости представитель Панафриканской партии Нигера Умару Абдурахамане. Мали и Буркина-Фасо предостерегли от интервенции в Нигер

"У нас в стране есть уран, нефть и многое другое, но мы должны увидеть, как работать и как развивать их, и делиться ими, потому что у нас были некоторые старые партнеры до этого и обмен (с ними) был не очень хорошим, поэтому Африка теперь должна работать с Россией, потому что Россия серьезна, и Россия поможет нам делиться всем, что мы делаем вместе," – сказал Абдурахамане.

В этом ключе собеседник агентства также подчеркнули важность саммита "Россия-Африка", отметив, что укрепление российско-африканских отношений принесет пользу не только народам Африки, но и народу России.

"В моей стране у русских не так много компаний, но я надеюсь и думаю, что это должно быть сделано… И я думаю, что это потому, что они хотят создать что-то в Африке, и если речь идет об Африке, то это значит, что вы хотите сделать это во всех африканских странах," — добавил Абдурахамане.

Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.

Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".