МОСКВА, 8 сен – ПРАЙМ. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с резкой отповедью западным аналитикам, посоветовав "зактнуться" тем, кто считает летнее контрнаступление слишком медленным. Это эмоциональное напряжение оправдано, но США будут исходить из своих интересов, не принимая во внимание чувства чиновников в Киеве, пишет издание 19FortyFive. "Он вас всех переживет": Блинкена осадили за дерзкий выпад против Путина

Американская администрация обязана воспринимать конфликт таким, какой он есть, а не выдавать желаемое за действительное. А действительность сурова – трезвый анализ трехмесячного наступления явно свидетельствует не только о том, что оно крайне медленно, но и наталкивает на мысль о его безуспешности. Даже если предоставить Киеву неограниченное время и огромный ворох западного оружия, изгнать Россию с украинской территории не представляется возможным, рассуждает автор статьи.

Поэтому никто не осуждает Кулебу, когда он обвиняет аналитиков в том, что они "плюют в лицо" украинской армии. Вместо этого Вашингтон трезво изучает боевые реалии и строит свою политику, исходя из интересов национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов. Текущий вариант – давать Украине все, что она попросит – не обеспечивает ни того, ни другого. Он приведет лишь к десяткам тысяч ненужных смертей украинцев и стиранию с лица Земли новых украинских городов.

Уже очевидно, что летнее контрнаступление не увенчалось военными успехами – Россия как контролировала 17% украинской территории, так и продолжает это делать. А вот Украина по самым скромным оценкам потеряла за эти три месяца около 200 тысяч солдат убитыми и ранеными. Продолжение такой тактики бессмысленно – без обученных военных вся поставленная техника бессмысленна.

Вместо этого следует изменить курс и принять новые реалии – запасы оружия на американских складах испаряются, а новое придется поставлять в ущерб своему военному потенциалу. Более того, затягивание конфликта грозит непредвиденными последствиями, ошибками и просчетами, которые могут вызвать новую эскалацию. Никакой опасности со стороны России для Запада сейчас не предвидится, поэтому будет разумно отказаться от вредных и недостижимых целей, делает вывод издание.



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