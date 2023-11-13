2023-11-13T19:52:44+03:00
2023-11-13T19:52:44+03:00
2023-11-13T19:52:44+03:00
2023
https://1prime.ru/News/20231113/842255058.html
Вылет второго самолета МЧС из Каира с россиянами планируется во вторник
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Вылет второго самолета МЧС России из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил местный источник. "Предварительно... ПРАЙМ, 13.11.2023
право, общество , здоровье, новости, в мире, россия, сектор газа, палестино-израильский конфликт, мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/83971/06/839710641.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83971/06/839710641.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83971/06/839710640.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83971/06/839710640.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83971/06/839710628.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83971/06/839710628.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАИР, 13 ноя — ПРАЙМ. Вылет второго самолета МЧС России из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил местный источник.
"Предварительно вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России запланирован из Каира на вторник", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту воздушного судна будут находиться около 100 российских граждан, вывезенных из сектора Газа через КПП "Рафах" в понедельник.
По его словам, прибытие самолета планируется в аэропорт "Домодедово".
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.