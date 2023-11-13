КАИР, 13 ноя — ПРАЙМ. Вылет второго самолета МЧС России из Каира с эвакуированными из сектора Газа россиянами планируется во вторник в аэропорт "Домодедово", сообщил местный источник.

"Предварительно вылет второго транспортного самолета Ил-76 МЧС России запланирован из Каира на вторник", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту воздушного судна будут находиться около 100 российских граждан, вывезенных из сектора Газа через КПП "Рафах" в понедельник.

По его словам, прибытие самолета планируется в аэропорт "Домодедово".

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.