МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Совокупные запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре выросли на 1,8 миллиона баррелей — до максимальных с июля 2021 года 2,831 миллиарда баррелей, но все равно оставались ниже среднего пятилетнего уровня на 71,2 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК повысила оценку роста добычи нефти вне организации

"Коммерческие запасы в странах ОЭСР в сентябре выросли на 1,8 миллиона баррелей. Их объем составил 2831 миллион баррелей, что является самым высоким показателем с июля 2021 года, однако это по-прежнему на 71,2 миллиона баррелей ниже среднего пятилетнего уровня", — сообщает МЭА.

Вместе с тем, по данным агентства, мировые запасы нефти и нефтепродуктов в сентябре выросли на 9,9 миллиона баррелей, но остаются вблизи исторических минимумов.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

При этом наиболее активно из всех запасов участники соглашения ОПЕК+ отслеживают запасы в странах ОЭСР.