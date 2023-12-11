МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Прогресс в переговорах по возобновлению черноморской зерновой инициативы в ближайшее время маловероятен, но Турция и ООН продолжают работу в этом направлении, заявил РИА Новости информированный дипломатический источник в Анкаре. Захарова рассказала о ситуации вокруг возобновления зерновой сделки

Черноморская инициатива по вывозу украинского зерна заработает, как только будут сняты санкции с российских компаний, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В этом направлении ведется работа как с нашей стороны, так и со стороны ООН", — сообщил собеседник агентства.

На вопрос, возможен ли прогресс в переговорах в ближайшие дни, источник отметил, что "переговорный процесс сложный из-за принципиальных позиций сторон".

"Скорый прогресс маловероятен, но работа идет", — уточнил он.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, когда РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.