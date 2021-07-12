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Медик рассказал, почему все охотятся за вакциной "Ковивак"
Фармацевтика
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Вакцина "КовиВак" настолько популярна по двум причинам. Во-первых, это однокомпонентная вакцина — однократного введения достаточно для завершения вакцинации. Во-вторых, вакцины... ПРАЙМ, 12.07.2021
ковивак, пандемия коронавируса, спутник v, вакцинация, новости, бизнес, фармацевтика, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА 12 июл — Прайм. Вакцина "КовиВак" настолько популярна по двум причинам. Во-первых, это однокомпонентная вакцина — однократного введения достаточно для завершения вакцинации. Во-вторых, вакцины произведено очень мало, поэтому при выборе именно этой вакцины приходится заниматься ее поисками. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.
"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определенное, поскольку вакцина находится еще в процессе клинических испытаний", — отметил эксперт.
Потенциально инактивированная вакцина имеет гораздо большее количество антигенов в сравнении с векторными вакцинами, что в условиях стремительных мутаций вируса может стать ключевым фактором.
Что касается вакцины "Спутник V", то, по словам Терского, после двух этапов вакцинации более чем у 90% привитых организм вырабатывает иммунитет с высоким антительным ответом.
"Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. Если вы болели в прошлом году — вакцинируйтесь. Если прививались полгода назад — вакцинируйтесь снова. Если вы не болели и не делали прививку – вакцинируйтесь", — резюмировал врач.