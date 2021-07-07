Врач рассказал, чего ждать, если после прививки нет антител
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В свете пандемии коронавируса вопросы о прививках сегодня актуальны как никогда, а количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения. О том, стоит ли делать тест, чтобы понять эффективность вакцинации от COVID-19, рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко.
"На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет", — отмечает эксперт.
Более того, сейчас известно, что заболевание возможно и у человека с очень высоким их уровнем. Другое дело, что вероятность заболевания снижается, если антитела после болезни или вакцинации есть, добавил врач.
Впрочем, "редко, но бывают ситуации", когда после вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение вакцины. Чаще это происходит у людей старшего возраста. Тогда никаких признаков формирования иммунитета не проявляется, и рекомендуется повторная вакцинация другой вакциной через несколько месяцев. Выявляет эту необходимость и дает рекомендацию врач.
Доленко советует не сравнивать показатели разных людей. "Если у кого-то количество антител меньше, чем у окружающих, то это является его индивидуальной нормой. Такова реакция иммунной системы конкретного человека, и спрогнозировать ее невозможно", — говорит он.
Почему в организме могут не выработаться антитела? Это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в данный момент. Предсказать такие ситуации невозможно. Чаще такие ситуации бывают у лиц старшего возраста, но и это происходит достаточно редко.
Сейчас ВОЗ и Минздрав рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а просто проводить вакцинации и ревакцинации через определенные промежутки времени. Если человек болел ранее или перенес болезни бессимптомно, то через 6 месяцев он вакцинируется. Если человек вакцинировался, то он ревакцинируется через 6 месяцев (в сложной эпидобстановке, как сейчас) или через год (при снижении количества заболеваний). Это не зависит от уровня антител.
"Однако если вы все-таки хотите узнать результаты вакцинации, то сделайте тест через 21 день от второй прививки или позже. Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, не будут точными", — подытожил врач.
https://1prime.ru/society/20210707/834124379.html