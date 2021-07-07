МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В свете пандемии коронавируса вопросы о прививках сегодня актуальны как никогда, а количество антител в крови стало одной из главной тем для обсуждения. О том, стоит ли делать тест, чтобы понять эффективность вакцинации от COVID-19, рассказал агентству "Прайм" врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко.

"На данный момент вообще нет такого понятия, как мало или недостаточно антител. Нигде в мире не установлены специфические границы, которые обозначали бы, какое количество антител достаточно для предотвращения заболевания, а какое нет", — отмечает эксперт.

Более того, сейчас известно, что заболевание возможно и у человека с очень высоким их уровнем. Другое дело, что вероятность заболевания снижается, если антитела после болезни или вакцинации есть, добавил врач.

Врач назвала, кому дают справку о медотводе от прививки против COVID эффект от вакцинации или перенесенного заболевания для иммунной системы не ограничивается формированием антител. Сейчас известны и другие защитные механизмы: специфические Т-лимфоциты и Т-клетки памяти.

Впрочем, "редко, но бывают ситуации", когда после вакцинации иммунная система человека вообще не реагирует на введение вакцины. Чаще это происходит у людей старшего возраста. Тогда никаких признаков формирования иммунитета не проявляется, и рекомендуется повторная вакцинация другой вакциной через несколько месяцев. Выявляет эту необходимость и дает рекомендацию врач.

Доленко советует не сравнивать показатели разных людей. "Если у кого-то количество антител меньше, чем у окружающих, то это является его индивидуальной нормой. Такова реакция иммунной системы конкретного человека, и спрогнозировать ее невозможно", — говорит он.

Почему в организме могут не выработаться антитела? Это связано с индивидуальными особенностями организма и иммунной системы в данный момент. Предсказать такие ситуации невозможно. Чаще такие ситуации бывают у лиц старшего возраста, но и это происходит достаточно редко.

Сейчас ВОЗ и Минздрав рекомендуют не сдавать тесты на антитела, а просто проводить вакцинации и ревакцинации через определенные промежутки времени. Если человек болел ранее или перенес болезни бессимптомно, то через 6 месяцев он вакцинируется. Если человек вакцинировался, то он ревакцинируется через 6 месяцев (в сложной эпидобстановке, как сейчас) или через год (при снижении количества заболеваний). Это не зависит от уровня антител.

"Однако если вы все-таки хотите узнать результаты вакцинации, то сделайте тест через 21 день от второй прививки или позже. Не стоит торопиться и бежать на анализ раньше этого времени, данные, скорее всего, не будут точными", — подытожил врач.