МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о порядке госконтроля за ценовыми надбавками на лекарства из перечня жизненно необходимых. Он сообщил об этом на совещании с вице-премьерами. Матвиенко предложила включить лекарства от COVID в список жизненно важных

Позже кабмин РФ утвердил положение о госконтроле за надбавками к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства в регионах. Отмечается, что контроль будет осуществляться и на федеральном, и на региональном уровнях.

Данный шаг направлен на предотвращение необоснованного завышения стомости жизненно необходимых лекарств.

Важно сохранять баланс на рынке, чтобы цены на такие препараты оставались доступными, подчеркнул российский премьер.

Уточняется, что ФАС будет проводить проверки документов, по которым региональные органы здравоохранения рассчитывали надбавки. "Плановые проверки будут проводиться не чаще одного раза в два года по утвержденному плану, но внеплановые проверки тоже возможны", — добавил Мишустин.