МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Важно внимательно смотреть на эффективность мер поддержки бизнеса и при необходимости корректировать их, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Бизнес просит снять часть ограничений после введения QR-кодов

По его словам, необходимо следить за тем, как работают такие меры и насколько они доступны для предпринимателей.

Российский премьер рассказал, что общается с предстваителями бизнеса в ходе своих поездок по регионам. "По итогам таких обсуждений сейчас правительство смягчает требования для вхождения в состав промышленных кластеров, которые формируются на основе кооперационных связей", отметил Мишустин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что около 25 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса в столице получили поддержку властей в 2021 году.