МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Член правления, вице-президент – руководитель аппарата "Лукойла" Евгений Хавкин продал обыкновенные акции компании на 31,6 миллиона рублей, следует из материалов компании. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в прошлом году упала вдвое

Топ-менеджер совершил сделку 16 марта на Московской бирже. В общей сложности он продал 5 тысяч акций по цене 6320 рублей за штуку. Таким образом, его доля в компании снизилась до 0,0126% с 0,0133%.

Хавкин занимает пост вице-президента – руководителя аппарата "Лукойла" с 2012 года, с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров – руководителем аппарата совета директоров компании.

"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.