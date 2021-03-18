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Вице-президент "Лукойла" продал акции компании на 31,6 миллиона рублей
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Член правления, вице-президент – руководитель аппарата "Лукойла" Евгений Хавкин продал обыкновенные акции компании на 31,6 миллиона рублей, следует из материалов компании... ПРАЙМ, 18.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Член правления, вице-президент – руководитель аппарата "Лукойла" Евгений Хавкин продал обыкновенные акции компании на 31,6 миллиона рублей, следует из материалов компании.
Топ-менеджер совершил сделку 16 марта на Московской бирже. В общей сложности он продал 5 тысяч акций по цене 6320 рублей за штуку. Таким образом, его доля в компании снизилась до 0,0126% с 0,0133%.
Хавкин занимает пост вице-президента – руководителя аппарата "Лукойла" с 2012 года, с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров – руководителем аппарата совета директоров компании.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.