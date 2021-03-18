МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Член правления, вице-президент – руководитель аппарата "Лукойла" Евгений Хавкин продал обыкновенные акции компании на 31,6 миллиона рублей, следует из материалов компании.

Стенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме 2019

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в прошлом году упала вдвое

Топ-менеджер совершил сделку 16 марта на Московской бирже. В общей сложности он продал 5 тысяч акций по цене 6320 рублей за штуку. Таким образом, его доля в компании снизилась до 0,0126% с 0,0133%.

Хавкин занимает пост вице-президента – руководителя аппарата "Лукойла" с 2012 года, с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров – руководителем аппарата совета директоров компании.

"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.