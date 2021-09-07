МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сеть магазинов "Вкусвилл" и "СПБ Биржа" готовятся в ближайшее время выйти на Нью-Йоркскую биржу, они могут быть оценены в 3-5 миллиарда долларов и 2 миллиарда долларов соответственно, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Делимобиль" готовится к IPO на Нью-Йоркской бирже

"Ожидается, что "Вкусвилл"… в ближайшее время подаст документы для проведения IPO в США в этом году или в начале следующего вместе с проведением двойного листинга в Москве. Ожидается, что "Вкусвилл" будет оценен в диапазоне от 3 до 5 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщили источники газете, "СПБ Биржа" уже подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). "Ожидается, что она будет оценена в 2 миллиарда долларов", — сообщила газета. В этом случае листинг также будет двойным – в августе "СПБ Биржа" допустила свои акции к торгам на своей площадке.

"Вкусвилл" и "СПБ Биржа" пополнят список компаний, чьи акции торгуются в США. В их число входят Yandex NV, Headhunter Group PLC и МТС. Кроме того, благодаря выходу на биржу этих двух игроков 2021 год может стать самым богатым на IPO годом за семь лет. General Electric вошла в топ-10 популярных иностранных акций на Мосбирже

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть по продаже продуктов для здорового питания. Согласно отчету "Вкусвилла", основатель ритейлера Андрей Кривенко напрямую владеет 1,79% компании, косвенно — 85,19%. Еще 12,16% — у структуры Baring Vostok.

"СПБ Биржа" является крупнейшей в РФ биржевой площадкой, организующей торги акциями международных компаний.