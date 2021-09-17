СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития России ожидает в 2022-2023 годах рост числа проводимых первичных и вторичных публичных размещений акций (IPO и SPO) отечественными компаниями, сказал замминистра Илья Торосов. Источник: "Делимобиль" может провести IPO на двух биржах

"Фондовый рынок, вы знаете, сейчас на историческом максимуме. За 2020 год и первое полугодие 2021 года – 15 размещений. До конца 2021 года Московская биржа прогнозирует еще размещений шесть-восемь", — сказал Торосов, выступая в рамках международного банковского форума "Банки России — XXI век".

Он отметил, что до этого последние размещения были в 2017 году – "Обуви России" и "Детского мира". "То есть с этим у нас была просто беда, сейчас мы видим рост", — констатировал замминистра.

"На 2022 год мы прогнозируем, общаемся с рынком, будет размещений где-то 12-14, в 2023 году – 10. Понятно, что все будет зависеть от рыночной конъектуры и от ключевой ставки", — рассказал Торосов.