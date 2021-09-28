МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Акции "Лукойла" обновили исторический максимум на фоне роста цен на нефть, подорожав до 7055,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
К 10.10 мск акции нефтяной компании дорожают на 0,89% относительно предыдущего закрытия, до 7048 рублей, а минутами ранее его акции обновили исторический максимум, поднявшись до 7055,5 рубля. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,66%.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 1,09%, до 79,59 доллара за баррель.
https://1prime.ru/Stocks/20210928/834816311.html
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