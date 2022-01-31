МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" в рамках buy back с 24 по 26 января приобрел акции и ADR на 4,614 миллиарда рублей, следует из материалов компании. Бумаги российских компаний в основном дорожают в Лондоне

Сумма приобретения акций составила 1,675 миллиарда рублей, ADR — 2,94 миллиарда рублей по курсам ЦБ РФ на даты совершения сделок.

"Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги): количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 263 832 шт. /0,04% уставного капитала эмитента… количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные ценные бумаги иностранного эмитента: 475 157 шт. /0,07% уставного капитала эмитента", — говорится в материалах.

Компания возобновила buy back — впервые с 2019 года — в конце ноября прошлого года. Так с 26 ноября по 1 декабря "Лукойл" приобрел акции, включая ADR, на сумму почти 5,6 миллиарда рублей, в первую неделю декабря — почти на 2,5 миллиарда, 14 декабря — почти на 1,83 миллиарда, а 20 и 21 декабря — на 4 миллиарда. При этом 14 января текущего года "Лукойл" приобрел только ADR почти на 180 миллионов рублей, а в период с 17 по 21 января (акции и ADR) — почти на 6,3 миллиарда.

Программа обратного выкупа на сумму до 3 миллиардов долларов действует с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. Прошлая программа продлилась до 20 августа 2019 года. Тогда дочернее общество компании LUKOIL Securities Limited приобрело бумаг на 4,96% уставного капитала, или также на сумму 3 миллиарда долларов. Цели приобретения акций могут быть связаны с поддержанием собственных котировок, увеличением размера дивидендов, снижением числа голосов на собрании акционеров, для предотвращения недружественного поглощения компании.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится около 2% мировой добычи — 2,1 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (в 2020 году) — и примерно 1% доказанных запасов углеводородов — 15,4 миллиарда баррелей нефтяного эквивалента (на конец 2020 года).