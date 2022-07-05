МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Акционерам "Норильского никеля" не стоит ждать привычных дивидендных выплат ни по итогам 2022 года, ни, возможно, за 2023 год, так как у компании сейчас другие приоритеты, сообщил президент компании и один из основных ее владельцев Владимир Потанин. В "Норникеле" выразили готовность обсуждать слияние с "Русалом"

В 2022 году завершается действие акционерного соглашения между "Русалом" и "Интерросом", подписанного для завершения акционерного конфликта и устанавливавшего уровень дивидендов. Так, начиная с 2016 года дивидендная политика "Норникеля" предусматривала выплату 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x (и 30% EBITDA, если показатель более 2,2x).

EBITDA "Норникеля" по итогам 2020 года составляла 7,651 миллиарда долларов, по итогам 2021 года — 10,512 миллиарда. Дивидендные выплаты за 2021 год составили более 413,2 миллиарда рублей (за 9 месяцев и по итогам года).

"Дивидендов в том объеме, к которому инвесторы привыкли за последнее время, их, конечно же, не будет ни в 2022-м, ни предположительно в 2023 году. Поскольку, как я уже обозначил систему приоритетов, это все-таки прежде всего поддержание непрерывности производства, обеспечение обязательств перед работниками, государством и партнерами. И акционеры здесь оказались, к сожалению для акционеров, в том числе и для меня, в этой очереди не первыми", — сказал Потанин. Акционеры "Газпрома" сочли выплату дивидендов за 2021 год нецелесообразной

"Поскольку в этом году заканчивается соглашение между основными акционерами "Норникеля", которое предусматривает выплату определенных дивидендов в обязательном порядке, то у компании наконец-то появляется возможность принять разумные корпоративные решения о том объеме дивидендов, который нужно будет выплачивать… Но решение по дивидендам конкретно пока не обсуждалось и не принималось. Оно будет традиционно обсуждаться и приниматься осенью", — добавил он.

В марте 2021 года менеджмент "Норникеля" предложил совету директоров с учетом роста инвестиций и для сохранения финансовой устойчивости рассмотреть новые дивидендные ориентиры, предполагающие выплаты в размере 50-75% от свободного денежного потока. Свободный денежный поток "Норникеля" по МСФО про итогам 2021 года составил 4,404 миллиарда долларов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).