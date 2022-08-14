Стало известно о крупных вложениях саудовского принца в российские компании
Саудовский принц вложил более 500 миллионов долларов в "Газпром" и "Роснефть" весной 2022 года
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Инвестиционная фирма саудовского принца Аль-Валида бен Талала Kingdom Holding весной этого года инвестировала более 500 миллионов долларов США в российские "Газпром", "Роснефть" и "Лукойл", об этом свидетельствует информация, распространенная самой фирмой.
Согласно сообщению компании в Twitter, в феврале она инвестировала 1,37 миллиарда саудовских риялов (365 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки "Газпрома" и почти 196 миллионов риялов (52 миллиона долларов) — в глобальные депозитарные расписки "Роснефти". Она также вложила почти 410 миллионов риялов (109 миллионов долларов) в американские депозитарные расписки "Лукойла" в период с февраля по март.
https://1prime.ru/Stocks/20220814/837783757.html
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