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2022
https://1prime.ru/Stocks/20220929/838303540.html
Акции "СПБ Биржи" выросли на решениях ЦБ по ценным бумагам
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Акции "СПБ биржи" резко подскочили на 26,2% после новостей о разрешении юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов, следует из данных Московской биржи. Банк России... ПРАЙМ, 29.09.2022
акции, рынки, новости, банк россии, спб биржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Акции "СПБ биржи" резко подскочили на 26,2% после новостей о разрешении юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов, следует из данных Московской биржи.
Банк России разрешил юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов независимо от того, обладают ли они статусом квалифицированного инвестора.
К 18.10 мск бумаги "СПБ биржи" на Московской бирже росли на 21,3%, до 112 рублей. Минутами раньше они максимально поднимались на 26,2%, до 116,5 рубля. До новостей бумаги стоили 89,2 рубля.
"СПБ биржа" является крупнейшей в России площадкой, торгующей иностранными ценными бумагами.