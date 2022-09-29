МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Акции "СПБ биржи" резко подскочили на 26,2% после новостей о разрешении юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов, следует из данных Московской биржи. ЦБ еще на полгода ограничил вывод средств недружественных нерезидентов

Банк России разрешил юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов независимо от того, обладают ли они статусом квалифицированного инвестора.

К 18.10 мск бумаги "СПБ биржи" на Московской бирже росли на 21,3%, до 112 рублей. Минутами раньше они максимально поднимались на 26,2%, до 116,5 рубля. До новостей бумаги стоили 89,2 рубля.

"СПБ биржа" является крупнейшей в России площадкой, торгующей иностранными ценными бумагами.