МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Акции "СПБ биржи" резко подскочили на 26,2% после новостей о разрешении юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов, следует из данных Московской биржи.

Здание Центрального банка РФ в Москве

ЦБ еще на полгода ограничил вывод средств недружественных нерезидентов

Банк России разрешил юрлицам покупать ценные бумаги недружественных эмитентов независимо от того, обладают ли они статусом квалифицированного инвестора.

К 18.10 мск бумаги "СПБ биржи" на Московской бирже росли на 21,3%, до 112 рублей. Минутами раньше они максимально поднимались на 26,2%, до 116,5 рубля. До новостей бумаги стоили 89,2 рубля.

"СПБ биржа" является крупнейшей в России площадкой, торгующей иностранными ценными бумагами.