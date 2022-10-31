МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Размещенные в Германии акции бразильской государственной нефтяной компании Petrobras в начале европейских торгов упали более чем на 7% после того, как лидер левых Луис Инасиу Лула да Силва во 2-м туре выборов с небольшим перевесом одержал победу над нынешним президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Российский рынок акций перешел к снижению

Акции Petrobras подешевели до 12,4 евро — уровня, который последний раз наблюдался в начале октября. В то же время, согласно данным Refinitiv, объемы торгов были крайне низкими.

Между тем, паи фонда iShares MSCI Brazil с лондонским листингом опустились в цене на 2,4% до одномесячного минимума.