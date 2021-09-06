МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Брюссель выражает уверенность: к 2046 году страны Европы перестанут нуждаться в российском газе и перейдут на возобновляемые источники энергии, пишет обозреватель РИА Новости. "Транснефть" предлагает ужесточить требования к качеству нефти

В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика.

По мнению специалистов, такое направление поменяет расклад на международной арене энергетики.

Реально ли за четверть века отказаться от привычных ресурсов и как это отразится на России?

"Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет", — заявляла канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита на Украину.

По ее мнению, необходимо развивать альтернативную энергетику. Экс-глава OMV предложил создать водородный союз России и Германии

"Еще год назад ЕС предложил стратегию широкого использования зеленого водорода, полученного из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На это выделяют большие средства: до 2025-го планируют вложить в проект от 180 до 470 миллиардов евро. По замыслу Брюсселя, Киев может стать одним из основных партнеров", — пишет агентство.

И если поначалу все это казалось только дорогостоящей затеей экологов, то постепенно ВИЭ заняли заметное место в европейской энергетике.

На этом и стоят амбиции Евросоюза: сильная экономика, наработанный опыт, а главное — отсутствие собственных углеводородов толкают к "зеленой революции".

"В мире возобновляемой энергетики вместо трубопроводов — линии электропередачи, вместо буровых установок — территории с высокой инсоляцией и продуваемостью. Ценятся редкоземельные металлы, литий, кобальт. Поэтому Брюссель налаживает активные связи с африканскими странами, где добывают эти полезные ископаемые", — отмечается в статье.

Среди потенциальных поставщиков — в том числе и Украина, где месторождения разрабатывают еще с советских времен, а переговоры идут с осени прошлого 2020 года.

В феврале Евросоюз решил выделить дополнительные 800 тысяч евро, включив вопрос поставок критически важного сырья в программу технической помощи Украине.

Главный аргумент для Запада — борьба с глобальным потеплением. Но первопроходцы, отказавшиеся от углеводородов в пользу ВИЭ, могут проиграть: ведь придется больше платить. И несомненно, бедные государства предпочтут сэкономить.

С 2030-го Брюссель намерен ввести налог за углеродный след. Им обложат все товары, производство и доставка которых связаны с выбросами углекислого газа.

Россия из-за этого потеряет за десять лет около 34 миллиардов евро. Поэтому Минэкономразвития объявило о новом проекте низкоуглеродной стратегии, предполагающем сократить выбросы парниковых газов на 25% к 2050-му.

А в Европе все активнее ставят солнечные панели и ветряки. Минск заявил о готовности союзной программы по рынку газа

"Вначале такой вид генерации электроэнергии не мог конкурировать со сжиганием газа и угля. Но появлялись новые технологии. За пятьдесят лет электричество из солнечной панели подешевело в несколько сотен раз и сравнялось с традиционными энергоносителями", — напоминает директор программы "Экономика энергетики" Российской экономической школы Виталий Казаков.

Для европейцев главное экономика. экология — только потом.

Что касается России, то она пока остается в стороне от "зеленой революции", но старается реагировать на европейские инициативы. И в ЕС Москву рассматривают как потенциальный рынок для европейского ВИЭ-оборудования.

Отказ Брюсселя от ископаемого топлива сильно ударит по экономике России, считают эксперты.Но при этом переход к ВИЭ, по оценкам экспертов, займет как минимум тридцать лет.

Все это время Евросоюзу будет нужен российский газ. Поэтому страны ЕС стараются не обострять отношения с Москвой, но подчеркивают: будущее — за возобновляемой энергетикой, подытожил обозреватель.