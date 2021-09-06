Точная дата. Европа откажется от "Северного потока — 2"
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Брюссель выражает уверенность: к 2046 году страны Европы перестанут нуждаться в российском газе и перейдут на возобновляемые источники энергии, пишет обозреватель РИА Новости.
В приоритете — зеленый водород, солнечная и ветряная энергетика.
По мнению специалистов, такое направление поменяет расклад на международной арене энергетики.
Реально ли за четверть века отказаться от привычных ресурсов и как это отразится на России?
"Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет", — заявляла канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита на Украину.
По ее мнению, необходимо развивать альтернативную энергетику.
"Еще год назад ЕС предложил стратегию широкого использования зеленого водорода, полученного из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На это выделяют большие средства: до 2025-го планируют вложить в проект от 180 до 470 миллиардов евро. По замыслу Брюсселя, Киев может стать одним из основных партнеров", — пишет агентство.
И если поначалу все это казалось только дорогостоящей затеей экологов, то постепенно ВИЭ заняли заметное место в европейской энергетике.
На этом и стоят амбиции Евросоюза: сильная экономика, наработанный опыт, а главное — отсутствие собственных углеводородов толкают к "зеленой революции".
"В мире возобновляемой энергетики вместо трубопроводов — линии электропередачи, вместо буровых установок — территории с высокой инсоляцией и продуваемостью. Ценятся редкоземельные металлы, литий, кобальт. Поэтому Брюссель налаживает активные связи с африканскими странами, где добывают эти полезные ископаемые", — отмечается в статье.
Среди потенциальных поставщиков — в том числе и Украина, где месторождения разрабатывают еще с советских времен, а переговоры идут с осени прошлого 2020 года.
В феврале Евросоюз решил выделить дополнительные 800 тысяч евро, включив вопрос поставок критически важного сырья в программу технической помощи Украине.
Главный аргумент для Запада — борьба с глобальным потеплением. Но первопроходцы, отказавшиеся от углеводородов в пользу ВИЭ, могут проиграть: ведь придется больше платить. И несомненно, бедные государства предпочтут сэкономить.
С 2030-го Брюссель намерен ввести налог за углеродный след. Им обложат все товары, производство и доставка которых связаны с выбросами углекислого газа.
Россия из-за этого потеряет за десять лет около 34 миллиардов евро. Поэтому Минэкономразвития объявило о новом проекте низкоуглеродной стратегии, предполагающем сократить выбросы парниковых газов на 25% к 2050-му.
А в Европе все активнее ставят солнечные панели и ветряки.
"Вначале такой вид генерации электроэнергии не мог конкурировать со сжиганием газа и угля. Но появлялись новые технологии. За пятьдесят лет электричество из солнечной панели подешевело в несколько сотен раз и сравнялось с традиционными энергоносителями", — напоминает директор программы "Экономика энергетики" Российской экономической школы Виталий Казаков.
Для европейцев главное экономика. экология — только потом.
Что касается России, то она пока остается в стороне от "зеленой революции", но старается реагировать на европейские инициативы. И в ЕС Москву рассматривают как потенциальный рынок для европейского ВИЭ-оборудования.
Отказ Брюсселя от ископаемого топлива сильно ударит по экономике России, считают эксперты.Но при этом переход к ВИЭ, по оценкам экспертов, займет как минимум тридцать лет.
Все это время Евросоюзу будет нужен российский газ. Поэтому страны ЕС стараются не обострять отношения с Москвой, но подчеркивают: будущее — за возобновляемой энергетикой, подытожил обозреватель.
https://1prime.ru/alternative/20210906/834608018.html