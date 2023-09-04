МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. "Росатом" предлагает для второй в Турции АЭС "Синоп" такой же проект из четырех энергоблоков, как для АЭС "Аккую", заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Путин заявил о запуске первого блока АЭС "Аккую" уже в следующем году

"Я думаю, что речь пойдет о техническом "родном брате" станции "Аккую", четыре блока", — сказал Лихачев в комментарии Первому каналу.

Он коснулся и финансовой модели потенциального проекта.

"Ожидаем, что во второй половине 2020-х годов будем иметь приличную выручку непосредственно в Турецкой Республике от продажи электричества (с АЭС "Аккую") и будем обладать, условно говоря, турецким инвестиционным ресурсом, который будем вкладывать в новую станцию, если такое решение будет принято", — добавил Лихачев.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил строительство второй АЭС "Синоп".

Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.

АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

"Росатом" заявлял, что открыт к сотрудничеству с Турцией по проектам новых атомных мощностей. У российской стороны есть свои предложения по техническим, экономическим и управленческим аспектам потенциального проекта второй атомной электростанции в Турции, отмечал ранее Лихачев. Сообщалось, что эту АЭС планируется построить в Синопе.