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"Росатом" готов сотрудничать с Казахстаном в ядерной сфере, заявил Лихачев
Альтернативная энергетика
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Госкорпорация "Росатом" готова предложить Казахстану проект двухблочной АЭС, аналогичной тем, что уже существуют в России и Белоруссии, если он изъявит желание строить у себя АЭС,... ПРАЙМ, 09.11.2023
энергетика, альтернативная энергетика, экономика, новости, россия, аэс, казахстан, уран
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готова предложить Казахстану проект двухблочной АЭС, аналогичной тем, что уже существуют в России и Белоруссии, если он изъявит желание строить у себя АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Если в ходе референдума народ Казахстана скажет "да" атомной энергетике, то это будет достаточно быстро, на мой взгляд, реализовано как проект… Мы предложим референтное решение, которое можно "потрогать руками" в Российской Федерации, в Белоруссии", — отметил Лихачев.
По словам Лихачева, "Росатом" намерен развивать сотрудничество с Казахстаном в области добычи урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы и инвестировать в развитие уранового проекта в Казахстане.