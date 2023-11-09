МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" готова предложить Казахстану проект двухблочной АЭС, аналогичной тем, что уже существуют в России и Белоруссии, если он изъявит желание строить у себя АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Росатом стал подрядчиком первой АЭС в Египте

"Если в ходе референдума народ Казахстана скажет "да" атомной энергетике, то это будет достаточно быстро, на мой взгляд, реализовано как проект… Мы предложим референтное решение, которое можно "потрогать руками" в Российской Федерации, в Белоруссии", — отметил Лихачев.

По словам Лихачева, "Росатом" намерен развивать сотрудничество с Казахстаном в области добычи урана с учетом интересов третьих стран, создавать альянсы и инвестировать в развитие уранового проекта в Казахстане.