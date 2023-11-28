АНКАРА, 28 ноя — ПРАЙМ. АЭС "Аккую" рассчитывает ввести первый блок в коммерческую эксплуатацию в июле 2025 года, сообщил заместитель директора строящейся АЭС по сооружению АО Аккую Нуклеар Дмитрий Романец. В "Аккую Нуклеар" отчитались о строительстве АЭС в Турции

"Наш главный приоритет — безопасность. В 2025 году мы должны ввести первый блок в полную коммерческую эксплуатацию. По договору купли-продажи электроэнергии мы должны предоставить первую электроэнергию в июле 2025 года", — приводит его слова газета Dünya.

Он отметил, что существует возможность продления 60-летнего планового срока эксплуатации станции на 20 лет. Романец также сообщил, что работы на остальных блоках электростанции идут в соответствии с запланированным графиком.

Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Пуск первого энергоблока намечен на 2024 год.

АЭС "Аккую" — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Стоимость проекта — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

В сентябре глава "Росатома" Алексей Лихачев отмечал, что деньги из выручки от продажи электроэнергии с АЭС "Аккую" предложено направить на сооружение в Турции еще одной АЭС "Синоп", российская сторона переходит к обсуждению с Анкарой практических вопросов реализации этого проекта.