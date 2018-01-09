Обвал рынков, новые СП и пиар от Tesla. "Прайм" выбрал главные события недели

США РОНЯЮТ РЫНКИ

Главным событием уходящей недели стал обвал рынков США и его последствия для мировых, в том числе, российских бирж. В понедельник американские индексы рухнули на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. При этом индекс Dow Jones продемонстрировал максимальное абсолютное падение с августа 2011 года. Затем рынки начали восстановление на фоне заявлений американских регуляторов об отсутствии каких-либо аномалий. В Белом доме тоже заверили, что экономика США сильна и никаких шоков не предвидится.

Однако в четверг основные фондовые индексы США вновь упали, на этот раз на 3,8-4,15% на фоне опасений инвесторов по поводу высокой волатильности на рынке. Следом рухнули азиатские биржи, падение индексов в Европе составило около 2%. Еврокомиссия пока не обеспокоена волатильностью бирж. Российский рынок акций также отреагировал падением, в пятницу растеряв более половины роста 2018 года. Рынок нефти также сполз в район 64 долларов за баррель по марке Brent, хотя в начале года пытался закрепиться на уровне 71 доллар. На этом фоне доллар впервые с конца декабря показал хорошее укрепление, поднявшись выше 58 рублей. Эксперты не исключают продолжения падения рынка США, но указывают, что на данный момент негативное влияние на РФ может быть лишь косвенным, через снижение цен на нефть.

СПИСОК ТИТОВА

На этой неделе бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. Ряд фигурантов "списка Титова" уже были осуждены в РФ за экономические преступления либо находятся в розыске по статьям УК РФ. Власти также добиваются экстрадиции некоторых из них из-за рубежа в течение нескольких лет.

Титов высказал мнение, что по ряду из этих бизнесменов уголовные дела должны быть просто прекращены, а тем, кто действительно нарушил закон, надо дать возможность погасить нанесенный ущерб. При этом некоторым из них, по словам обмудсмена, "возвращать нечего", поэтому речи о том, что они переведут в РФ какие-либо капиталы, нет. На данный момент никаких решений по поводу фигурантов списка обнародовано не было. При этом, по словам главы Минфина Антона Силуанова, усилия властей направлены на возвращение бизнеса в страну из-за границы.

ОБЪЕДИНЕННОЕ ТАКСИ

На этой неделе "Яндекс" и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов онлайн-заказа поездок в России и соседних странах. В новой компании около 59,3% принадлежит "Яндексу", 36,9% - Uber, а 3,8% - сотрудникам. На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно. С учетом этих инвестиций денежные средства на балансе компании составляют 400 млн долларов. Стороны оценивают компанию более чем в 3,8 млрд долларов. После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок — и "Яндекс.Такси", и Uber по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу.

Договоренности о вхождении в объединенную компанию достиг Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Доля, которую может получить фонд, пока не раскрывается. Ранее сообщалось, что РФПИ с партнерами, включая Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), планируют инвестировать в это СП десятки миллионов долларов. По оценке экспертов, доля нелегальных такси в РФ за два года сократилась на треть, и весьма вероятно, что в скором будущем рынок будет поделен между несколькими крупными игроками. В настоящее время основными игроками рынка заказов являются такие крупные агрегаторы и диспетчерские службы, как Fasten, Яндекс.Такси, Uber, Maxim, Gett.

"ТУРЕЦКИЙ ПОТОК" ПОДОРОЖАЛ

#Трубы для строительства "Турецкого потока" © TurkStream Поделиться

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"Газпром" GAZP повысил оценку стоимости "Турецкого потока" с 6 млрд долларов до 7 млрд евро. На первом этапе компания профинансирует проект самостоятельно, затем возможен выпуск проектных облигаций. По мнению экспертов, удорожание может быть вызвано несколькими причинами. Это и изменение стоимости оборудования, услуг, и переоценка инвестиций в сухопутную часть проекта на территории Турции, и волатильность доллара, и различные непредвиденные расходы. В настоящее время инвестиции "Газпрома" в "Турецкий поток" растут. В 2017 году они составили 92,8 млрд рублей, на 2018 год планируется увеличить их почти в два раза – до 182,4 млрд рублей. Предполагается, что первая ветка заработает уже в текущем году.

В "Газпроме" заверяют, что все работы по проекту на территории ЕС будут реализованы европейскими операторами ГТС в полном соответствии с правилами Еврокомиссии. По мнению экспертов, существенных препятствий полноценной работе трубопровода не будет. Кроме того, сам "Газпром" не собирается строить инфраструктуру в Европе – это должны сделать местные операторы. Но не исключено, что Турция будет забирать газа больше, чем планировалось, и вторую ветку тоже частично задействуют для ее нужд. В этом случае Европе придется либо соглашаться на строительство третьей и четвертой ветки, либо столкнуться с проблемами, так как украинская ГТС нуждается в ремонте. Любой другой газ будет стоить для стран ЕС гораздо дороже.

"НОРНИКЕЛЬ" И "РУССКАЯ ПЛАТИНА"

"Норильский никель" GMKN и "Русская платина" подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание до конца 2018 года совместного предприятия по разработке трех месторождений на Таймыре с возможной мощностью 70-100 тонн металлов платиновой группы в год. СП, организованное сторонами в соотношении 50х50, может стать одним из крупнейших мировых производителей этих металлов. Инвестиции в него составят порядка 250 млрд рублей, при этом в начале большая нагрузка придется на "Норникель", который вложит свои средства, на возвратной процентной основе. По словам президента "Норникеля" Владимира Потанина, СП может выйти на IPO не ранее чем через пять-семь лет.

По мнению экспертов, металлы платиновой группы создаваемого предприятия будут интересны с точки зрения растущих их поставок в Китай; в целом проект обещает быть успешным. И платина, и палладий, и родий являются востребованными промышленностью металлами, цены на которые высоки. Они поясняют, что Таймыр — сложный для добычи регион, и неудивительно, что компании решили разделить риски. "Русская платина" владеет лицензией на месторождение, а у "Норникеля" в регионе есть необходимая инфраструктура — симбиоз логичен.

"НАФТОГАЗ" ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МАРТЕ

#Сотрудники компании "Нафтогаз" © AFP, Sergei Supinsky Поделиться

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Поделиться #Сотрудники компании "Нафтогаз"

"Нафтогаз Украины" планирует начать закупки газа у "Газпрома" уже в марте текущего года. Ранее Стокгольмский арбитраж обязал украинскую компанию выплатить российской 2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 млрд кубометров газа, однако оставил условие take-or-pay ("бери или плати") для 80% от этого объема, то есть 4 млрд кубометров. По данным СМИ, "Газпром" не будет требовать от "Нафтогаза" погасить долг в 2 млрд долларов до начала поставок газа, но покупка топлива будет идти по предоплате.

Кроме того, сообщалось, что "Нафтогаз" может в 2018 году вновь столкнуться с риском невыполнения обязательства take-or-pay по контракту с "Газпромом". Даже если "Нафтогаз" начнет отбор 1 марта и будет вести его до конца года на максимальных суточных уровнях, ему удастся купить только 3,979 млрд кубометров, что немного ниже обязательных для оплаты 4 млрд кубометров. В принципе "Газпром" может удовлетворить суточные заявки сверх контракта, тогда "Нафтогаз" избежит штрафов. Другим вариантом может быть договоренность о переносе невыбранных в 2018 году объемов в счет take-or-pay 2019 года.

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ TESLA

Американский производитель электромобилей Tesla отчитался о рекордном убытке в четвертом квартале 2017 года. Чистый убыток, приходящийся на акционеров, составил 675,35 млн долларов, что в 5,6 раза больше показателя годом ранее, но меньше прогнозов аналитиков. Квартальная выручка Tesla в годовом выражении выросла на 44,3%, до 3,29 млрд долларов. По итогам 2017 года чистый убыток компании вырос втрое, до 1,961 млрд долларов. Разводненный убыток на акцию составил 11,83 доллара против 4,68 доллара в 2016 году. Годовая выручка увеличилась в 1,6 раза, до 11,76 млрд долларов. Рынок не отреагировал на столь слабую отчетность акции оставались вблизи максимальных уровней, обеспечивая текущую капитализацию.

Параллельно внимание общественности было приковано к успешному запуску новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy со спортивным автомобилем Tesla Roadster в качестве полезной нагрузки. Ракета вывела автомобиль, за рулем которого сидит манекен в скафандре, на гиперболическую орбиту Земли, после чего он отправился в путешествие в космос по гелиоцентрической орбите. Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска новой ракеты и приземления разгонных блоков ее первой ступени, а затем транслировала космический полет автомобиля. Кроме того, Tesla продолжает анонсировать амбициозные планы по росту операционного дохода уже в 2018 году и наращивать долги. В феврале компания привлекла 546 млн долларов с помощью выпуска облигаций, обеспеченных лизинговыми платежами по автомобилям марок Model S и Model X.

ЦБ СНИЗИЛ СТАВКУ

Банк России на первом в этом году заседании совета директоров в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,5% годовых. Регулятор также заявил, что продолжит снижение ставки в текущем году. Также он допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике. Дело в том, что ЦБ считает, что риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% в 2019–2020 годах по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз. Баланс экономических и инфляционных рисков в России несколько сместился в сторону рисков для экономики, указывает регулятор.

В прошлом году Банк России снижал ставку шесть раз, суммарно на 2,25 б.п. Тогда же был дан сигнал, что в 2018 возможны несколько пауз в снижении ключевой ставки. В конце декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России будет снижать ставку постепенно, планирует перейти к ставке на уровне 6-7% в течение 1-2 лет. На этой неделе решение по ставке принял также Банк Англии – он сохранил ее на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 млрд фунтов стерлингов. При этом британский ЦБ уточнил, что собирается повышать ставку быстрее, чем прогнозировалось в ноябре.