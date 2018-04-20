ОПЕК и Россия намекнули на возможность продления сделки по сокращению добычи

ДЖИДДА, 20 апр - ПРАЙМ. Представители ОПЕК, России и других крупных нефтедобывающих стран в ходе встречи в пятницу сообщили, что они будут строго ограничивать нефтедобычу до конца текущего года, и, возможно, в 2019 году. Эти комментарии привели к временному росту цен на нефть, которые позже вышли в минус после комментариев президента США Дональда Трампа, который в своем твиттере назвал котировки “искусственно сильно завышенными”.

Цены на нефть Brent ранее в пятницу немного выросли, так как министры нефти Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, а также России и ряда стран, не входящих в картель, дали надежду на продление сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, сообщает Dow Jones.

Однако комментарии Трампа быстро привели к падению нефтяных цен.

В своем твиттере утром в пятницу Трамп написал, что “ОПЕК опять принялась за свое”. Он также назвал нефтяные цены “искусственно сильно завышенными”. "Это не есть хорошо, и это неприемлемо", – добавил президент США. Подобные комментарии привели к падению котировок Brent примерно на 30 центов за баррель.

Нефть Brent на ICE недавно торговалась с понижением на 0,72%, по 73,25 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подешевели на 0,64% до 67,85 доллара.

Встреча в Джидде была организована Саудовской Аравией и Россией для того, чтобы оценить степень соблюдения квот по сокращению нефтедобычи. Сделка в целом дает желаемый эффект и помогает сократить высокие избыточные запасы нефти в мире.

Цены на нефть растут в течение нескольких месяцев на фоне повышения спроса в США, Европе и Азии. Благодаря сокращению мировой нефтедобычи примерно на 2% по сравнению с уровнями 2016 года многолетний избыток запасов, который оказывал давление на цены, практически исчез.

Поскольку от избытка запасов нефти почти удалось избавиться, на рынках наблюдают, ослабят ли Саудовская Аравия и Россия свои ограничения по добыче.

В своих заявлениях в пятницу утром министры энергетики стран, входящих в ОПЕК+, просигнализировали о том, что не собираются делать этого.

Министр энергетики России Александр Новак, от которого многие ожидали услышать предложения по ослаблению ограничений и повышению добычи, заявил, что не видит причин завершать действие соглашения. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих также отметил, что хочет сохранить ограничения по нефтедобыче в этом году.

Россия и Саудовская Аравия ранее договорились о сохранении ограничений по нефтедобыче до конца 2018 года.

Однако Фалих выразил осторожность. По его словам, это соглашение не является “бессрочным”. Он добавил, что новый режим нефтедобычи в следующем году не должен “шокировать рынок”.